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Ампициллин таблетки 250 мг, №20 - Запорожье (87791) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -24,60 грн
65,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
75,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
81,44
Экономия: -10,14 грн
71,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
70,19
Экономия: -4,01 грн
66,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
77,50
Экономия: -11,23 грн
66,27 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -14,60 грн
65,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
75,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -4,30 грн
67,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -5,72 грн
66,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
75,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
69,40
Экономия: -3,05 грн
66,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
77,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -14,60 грн
65,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
71,80
Экономия: -6,48 грн
65,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
74,80
Экономия: -9,53 грн
65,27 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -0,10 грн
71,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
81,23
Экономия: -13,64 грн
67,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
72,92
Экономия: -7,60 грн
65,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
74,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
71,40 грн