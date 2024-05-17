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Ампициллин таблетки 250 мг, №10 - Запорожье (87790) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
48,81
Экономия: -6,08 грн
42,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
41,92
Экономия: -2,29 грн
39,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
43,68
Экономия: -2,23 грн
41,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
47,68
Экономия: -4,93 грн
42,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
45,27
Экономия: -3,40 грн
41,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
47,76
Экономия: -5,89 грн
41,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -1,85 грн
42,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
44,30
Экономия: -1,85 грн
42,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
42,84
Экономия: -1,58 грн
41,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4)
30,89
Экономия: -1,76 грн
29,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
47,60
Экономия: -4,92 грн
42,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
45,29
Экономия: -2,84 грн
42,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
47,19
Экономия: -4,48 грн
42,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
42,22
Экономия: -1,32 грн
40,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
43,75
Экономия: -2,00 грн
41,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (2)
46,23
Экономия: -3,53 грн
42,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
45,62
Экономия: -2,31 грн
43,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
46,00
Экономия: -2,69 грн
43,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
29,88
Экономия: -1,80 грн
28,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
45,96
Экономия: -1,66 грн
44,30 грн