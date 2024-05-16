Ампициллин таблетки 250 мг, №10 - Харьков (87790) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 30 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дружбы Народов, 238-Д
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160