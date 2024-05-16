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Ампициллин таблетки 250 мг, №10 - Харьков (87790) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
45,60
Экономия: -4,37 грн
41,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
48,07
Экономия: -8,24 грн
39,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
45,40
Экономия: -5,03 грн
40,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
47,92
Экономия: -5,00 грн
42,92 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (3)
44,48
Экономия: -2,44 грн
42,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (1)
45,88
Экономия: -2,96 грн
42,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
43,88
Экономия: -1,83 грн
42,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
45,61
Экономия: -4,34 грн
41,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
46,83
Экономия: -5,56 грн
41,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
48,05
Экономия: -4,74 грн
43,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (3)
44,25
Экономия: -2,20 грн
42,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
44,43
Экономия: -3,38 грн
41,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
39,48
Экономия: -2,10 грн
37,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (1)
46,06
Экономия: -5,75 грн
40,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
42,88
Экономия: -2,08 грн
40,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
43,33
Экономия: -2,06 грн
41,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
45,56
Экономия: -5,20 грн
40,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
46,24
Экономия: -4,40 грн
41,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дружбы Народов, 238-Д
Всего: упаковка (2)
44,45
Экономия: -2,00 грн
42,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
44,97
Экономия: -2,82 грн
42,15 грн