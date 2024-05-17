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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блистер, №30 - Одесса (127265) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
78,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
70,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
65,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
69,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
87,11
Экономия: -10,35 грн
76,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: блистер (2)
70,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
84,15
Экономия: -7,26 грн
76,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: блистер (2)
65,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
78,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
81,71
Экономия: -5,54 грн
76,17 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (2)
87,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (2)
78,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
73,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
82,21
Экономия: -5,60 грн
76,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
69,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -8,20 грн
76,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (6)
83,77
Экономия: -6,86 грн
76,91 грн