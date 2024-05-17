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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блистер, №30 - Львов (127265) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
77,52
Экономия: -8,68 грн
68,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
74,34
Экономия: -3,65 грн
70,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -38,47 грн
75,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
115,99
Экономия: -40,96 грн
75,03 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
65,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
73,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
65,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
84,43
Экономия: -7,88 грн
76,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
84,06
Экономия: -7,15 грн
76,91 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
95,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
78,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
85,70 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -14,47 грн
75,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
81,99
Экономия: -5,66 грн
76,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
86,87
Экономия: -10,20 грн
76,67 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
85,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
65,01 грн