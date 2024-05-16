Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАБарбитураты и их производныеБензобарбиталБензонал ІС®Цены в аптеках

Бензонал ІС® таблетки 50 мг блистер, №30 - Киев (127265) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
85,23 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
84,57 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
113,10
Экономия: -32,80 грн
80,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
84,57 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
115,40
Экономия: -34,91 грн
80,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
68,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
88,33
Экономия: -11,81 грн
76,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
89,75
Экономия: -13,54 грн
76,21 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -6,40 грн
73,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -27,96 грн
75,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
92,33
Экономия: -16,85 грн
75,48 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
82,57
Экономия: -10,41 грн
72,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
90,59
Экономия: -13,98 грн
76,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
69,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
89,07
Экономия: -12,38 грн
76,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
48,66 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
65,01 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (5)
115,50
Экономия: -32,26 грн
83,24 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: упаковка (1)
65,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: таблетки (10)
85,99
Экономия: -9,43 грн
76,56 грн