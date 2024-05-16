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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блистер, №30 - Харьков (127265) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
90,32
Экономия: -13,47 грн
76,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
90,37
Экономия: -13,52 грн
76,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
93,56
Экономия: -15,77 грн
77,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
86,20
Экономия: -9,31 грн
76,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
87,59
Экономия: -11,17 грн
76,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
93,17
Экономия: -13,01 грн
80,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (2)
87,70
Экономия: -10,70 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
93,26
Экономия: -15,47 грн
77,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (2)
73,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: таблетки (10)
90,42
Экономия: -13,83 грн
76,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
87,70
Экономия: -10,20 грн
77,50 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (2)
73,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -16,36 грн
75,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
94,37
Экономия: -16,79 грн
77,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
82,98
Экономия: -6,37 грн
76,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
73,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
93,09
Экономия: -14,51 грн
78,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (2)
78,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
78,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
84,72
Экономия: -7,95 грн
76,77 грн