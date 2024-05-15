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Бензонал ІС® таблетки 50 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (127265) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: таблетки (20)
89,21
Экономия: -12,60 грн
76,61 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
88,79
Экономия: -12,06 грн
76,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
92,86
Экономия: -14,24 грн
78,62 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: таблетки (20)
84,19
Экономия: -7,71 грн
76,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
82,57
Экономия: -6,08 грн
76,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
81,59
Экономия: -5,10 грн
76,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
82,22
Экономия: -5,45 грн
76,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1), блистер (2)
83,26
Экономия: -4,66 грн
78,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
83,26
Экономия: -6,65 грн
76,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -7,91 грн
77,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
74,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
91,74
Экономия: -13,95 грн
77,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (2)
83,90
Экономия: -7,25 грн
76,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
88,95
Экономия: -12,36 грн
76,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
84,57
Экономия: -7,99 грн
76,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
90,92
Экономия: -13,92 грн
77,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
54,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
85,27
Экономия: -8,52 грн
76,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
81,95
Экономия: -5,46 грн
76,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: таблетки (10)
86,87
Экономия: -9,66 грн
77,21 грн