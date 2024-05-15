Бензонал ІС® таблетки 50 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (127265) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 21 аптеке
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Мед-сервис
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Днепр, просп. Мира, 63-А
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
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Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Бажаемо здоровья
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Днепр, ул. Янтарная, 79
Не болей
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Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Не болей
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Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
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Днепр, просп. Слобожанский, 74-А