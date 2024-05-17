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Бензонал ІС® таблетки 100 мг блистер, №50 - Львов (127264) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
197,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
182,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
207,33
Экономия: -20,58 грн
186,75 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
183,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
200,99
Экономия: -14,25 грн
186,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
182,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
209,99
Экономия: -23,25 грн
186,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (244)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
197,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
187,97
Экономия: -9,22 грн
178,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
240,10
Экономия: -54,20 грн
185,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
227,56
Экономия: -32,60 грн
194,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
194,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
193,99
Экономия: -7,25 грн
186,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
211,99
Экономия: -25,25 грн
186,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -22,25 грн
186,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
194,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -34,25 грн
186,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
187,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
195,50
Экономия: -8,76 грн
186,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -22,25 грн
186,74 грн