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Бензонал ІС® таблетки 100 мг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (127264) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
213,24
Экономия: -16,60 грн
196,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
224,62
Экономия: -27,60 грн
197,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (3)
224,97
Экономия: -28,74 грн
196,23 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
200,99
Экономия: -14,27 грн
186,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
213,57
Экономия: -26,82 грн
186,75 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
216,41
Экономия: -35,19 грн
181,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
230,27
Экономия: -49,02 грн
181,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
197,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
220,87
Экономия: -42,59 грн
178,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
182,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
205,80
Экономия: -17,20 грн
188,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
224,44
Экономия: -47,04 грн
177,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
219,04
Экономия: -37,29 грн
181,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
215,93
Экономия: -19,87 грн
196,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
182,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
220,11
Экономия: -24,22 грн
195,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
197,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
197,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2), блистер (3)
229,56
Экономия: -32,54 грн
197,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
213,00
Экономия: -28,80 грн
184,20 грн