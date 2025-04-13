Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Киев
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
210,00
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
231,20
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
236,30
Экономия при брони: -30,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щусева, 32
6.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
7.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
8.1 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
202,00
Экономия при брони: -4,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 75/2
8.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
232,20
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
204,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
9.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
204,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
205,00
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
11.2 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
11.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
234,20
Экономия при брони: -28,70 грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
21.9 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Энергетиков, 8
24.7 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit
233,20
Экономия при брони: -34,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Калиновая, 2
25.4 км
Ацербин мазь туба 30 г №1
Montavit