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Белиса капсулы блистер, №30 - Львов (756860) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
169,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы (20)
179,05
Экономия: -15,40 грн
163,65 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
182,50
Экономия: -22,68 грн
159,82 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
150,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
204,99
Экономия: -45,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
169,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
169,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
189,20
Экономия: -25,76 грн
163,44 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
169,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
185,99
Экономия: -26,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
169,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
194,99
Экономия: -35,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -46,17 грн
159,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
180,65
Экономия: -17,09 грн
163,56 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
153,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
211,99
Экономия: -52,17 грн
159,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
169,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
179,73
Экономия: -13,98 грн
165,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
137,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: капсулы (20)
215,99
Экономия: -56,17 грн
159,82 грн