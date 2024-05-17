Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫПрочие снотворные и седативные средстваПрочие препараты, включая комбинацииБелисаЦены в аптеках

Белиса капли оральные флакон в пачке 40 мл, №1 - Львов (382879) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
158,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
147,23 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
164,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
158,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
158,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
147,30 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
150,08 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
100,79
Экономия: -4,95 грн
95,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
178,59
Экономия: -23,97 грн
154,62 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
146,62 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
158,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
158,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
158,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
158,60 грн