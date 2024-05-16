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Белиса капли оральные флакон в пачке 40 мл, №1 - Киев (382879) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
158,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
164,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
159,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
158,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
129,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
162,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
210,50
Экономия: -57,75 грн
152,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
187,99
Экономия: -32,68 грн
155,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
169,14
Экономия: -16,05 грн
153,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
148,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
158,60 грн