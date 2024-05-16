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Акнетин капсулы 8 мг блистер, №30 - Харьков (127390) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
904,35 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: блистер (2)
785,95 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
922,29
Экономия: -100,19 грн
822,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
898,59 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
921,99 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
860,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (15), блистер (1)
909,20
Экономия: -80,16 грн
829,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
931,62 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), блистер (1)
901,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), блистер (2)
930,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: блистер (2)
1008,70
Экономия: -182,70 грн
826,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2), блистер (2)
909,24 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
973,30
Экономия: -153,60 грн
819,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
901,99
Экономия: -97,53 грн
804,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: блистер (1)
925,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
936,15 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
851,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), блистер (2)
900,99
Экономия: -50,82 грн
850,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
902,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2), блистер (2)
909,12 грн