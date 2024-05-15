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Акнетин капсулы 8 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (127390) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 275 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), блистер (1)
946,10
Экономия: -122,56 грн
823,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
952,29
Экономия: -138,10 грн
814,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
893,80
Экономия: -74,10 грн
819,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
1033,80
Экономия: -207,80 грн
826,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3), блистер (2)
947,41
Экономия: -137,04 грн
810,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
927,10
Экономия: -107,40 грн
819,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
910,26 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
908,99
Экономия: -104,53 грн
804,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (1)
896,83
Экономия: -60,07 грн
836,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: капсулы (10)
834,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (1)
998,99
Экономия: -181,86 грн
817,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
835,99
Экономия: -31,53 грн
804,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (1)
961,49
Экономия: -125,28 грн
836,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: блистер (2)
787,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: блистер (2)
893,80
Экономия: -74,10 грн
819,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (2)
942,51
Экономия: -105,98 грн
836,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (1)
928,52
Экономия: -90,93 грн
837,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: капсулы (10)
915,15
Экономия: -112,62 грн
802,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: капсулы (10)
944,73
Экономия: -108,89 грн
835,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (4)
787,62 грн