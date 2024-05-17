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Акнетин капсулы 16 мг блистер, №30 - Запорожье (127389) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
1497,00
Экономия: -93,00 грн
1404,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
1665,00
Экономия: -261,00 грн
1404,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
1573,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
1715,07
Экономия: -212,74 грн
1502,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
1586,70
Экономия: -156,72 грн
1429,98 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
1503,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
1437,99
Экономия: -28,36 грн
1409,63 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
1497,00
Экономия: -93,00 грн
1404,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
1573,23 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
1497,00
Экономия: -93,00 грн
1404,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
1550,50
Экономия: -103,00 грн
1447,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
1457,99
Экономия: -48,36 грн
1409,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
1592,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (2)
1603,05
Экономия: -108,52 грн
1494,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
1631,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
1503,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
1497,00
Экономия: -93,00 грн
1404,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
1613,27
Экономия: -186,79 грн
1426,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
1539,65
Экономия: -111,30 грн
1428,35 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
1550,50
Экономия: -89,70 грн
1460,80 грн