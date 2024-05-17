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Акнетин капсулы 16 мг блистер, №30 - Одесса (127389) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
1444,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
1565,90
Экономия: -118,40 грн
1447,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (3)
1697,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
1495,56
Экономия: -43,56 грн
1452,00 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
1804,28 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
1631,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
1717,09
Экономия: -295,61 грн
1421,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
1553,92
Экономия: -132,33 грн
1421,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
1439,99
Экономия: -31,64 грн
1408,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
1521,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
1529,10
Экономия: -34,43 грн
1494,67 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
1576,93
Экономия: -141,17 грн
1435,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
1461,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3), блистер (2)
1637,38
Экономия: -217,16 грн
1420,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
1432,99
Экономия: -24,64 грн
1408,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (4)
1604,66
Экономия: -184,65 грн
1420,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1548,39
Экономия: -126,50 грн
1421,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн