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Акнетин капсулы 16 мг блистер, №30 - Харьков (127389) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 372 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
1578,57 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
1378,59 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1603,34
Экономия: -175,21 грн
1428,13 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
1589,70 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
1579,44 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
1517,70 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11), блистер (2)
1584,09
Экономия: -156,72 грн
1427,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
1573,17 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), блистер (2)
1577,61 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
1580,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
1550,50
Экономия: -107,20 грн
1443,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2), блистер (2)
1580,46 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1550,50
Экономия: -90,30 грн
1460,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
1441,99
Экономия: -36,33 грн
1405,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1582,08 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
1574,73 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1505,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер (2)
1597,56
Экономия: -108,08 грн
1489,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
1580,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3)
1573,98 грн