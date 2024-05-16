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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл в пачке, №10 - Львов (8845) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
Всего: упаковка (4)
25,60
Экономия: -9,51 грн
16,09 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
17,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
17,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: раствор для инъекций (9)
20,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
22,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (6)
18,50 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
22,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
30,00
Экономия: -14,00 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
30,00
Экономия: -14,00 грн
16,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
17,88
Экономия: -1,58 грн
16,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
30,00
Экономия: -14,00 грн
16,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
22,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
30,00
Экономия: -14,00 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
30,00
Экономия: -14,00 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
30,00
Экономия: -14,00 грн
16,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
22,20 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: раствор для инъекций (9)
23,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
25,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
23,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
23,00 грн