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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке, №10 - Одесса (5935) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
34,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (5)
34,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: раствор для инъекций (9)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (4)
32,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (4)
32,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (4)
32,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (2)
32,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: раствор для инъекций (1)
32,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (3)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
32,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Тополевая, 26/1
Всего: упаковка (5)
34,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (2)
32,60 грн