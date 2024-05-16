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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке, №10 - Львов (5935) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (5)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (2)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (5)
35,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: раствор для инъекций (4)
34,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (5)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (3)
34,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
Всего: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (5)
33,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (4)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (2)
32,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: раствор для инъекций (3)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (4)
32,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (4)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (3)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: раствор для инъекций (2)
32,40 грн