Адваграф® капсулы пролонгированного действия 3 мг, №50 - Одесса (284005) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
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Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Подорожник
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Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Мед-сервис
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Васильков, ул. Декабристов, 151
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Лятошинского, 18
Мед-сервис
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Киев, ул. Практичная, 2
Мед-сервис
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Киев, ул. Васильковская, 34
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Княжий Затон, 9
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 22
Мед-сервис
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, ул. Европейская, 104
Виталюкс
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Пульс
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Пульс
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Всего: капсулы пролонгированного действия (12)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1