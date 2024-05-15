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Адваграф® капсулы пролонгированного действия 3 мг, №50 - Харьков (284005) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (4)
6066,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (2)
5860,88 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
5560,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
5576,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
5609,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
5351,99
Экономия: -26,93 грн
5325,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Всего: упаковка (3)
5351,99
Экономия: -26,93 грн
5325,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
5533,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
5980,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
5944,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
5377,99
Экономия: -52,93 грн
5325,06 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
5560,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
5560,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (2)
5481,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
5838,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (2)
5220,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 151
Всего: упаковка (2)
5560,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
5220,66 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 46 мин
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (2)
5545,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: капсулы пролонгированного действия (12)
6144,00 грн