Адваграф® капсулы пролонгированного действия 3 мг, №50 - Харьков (284005) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Виталюкс
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 151
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Пульс
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 46 мин
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Пульс
Подробнее
Всего: капсулы пролонгированного действия (12)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1