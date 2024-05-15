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Адваграф® капсулы пролонгированного действия 5 мг, №50 - Харьков (114223) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
10145,26
Экономия: -1148,52 грн
8996,74 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
9442,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (12)
10106,98
Экономия: -1066,58 грн
9040,40 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
9440,00
Экономия: -445,50 грн
8994,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
9442,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
9442,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
9442,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
9442,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
9442,60 грн