Адваграф® капсулы пролонгированного действия 5 мг, №50 - Харьков (114223) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Ощад аптека
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Всего: упаковка (42)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
В других городах:
Аптека шар@
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Всего: упаковка (12)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
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Ладан, ул. Мира, 75
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Аптека низких цен
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Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (66)
Закрыто Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
Наличие на 2024-05-20 - 12:00