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Адваграф® капсулы пролонгированного действия 0,5 мг, №50 - Запорожье (114221) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
1019,95
Экономия: -123,95 грн
896,00 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
939,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
939,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
939,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
926,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
1005,47
Экономия: -117,97 грн
887,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
939,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
939,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
939,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
939,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
939,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
939,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
939,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
939,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
939,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
939,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
939,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
939,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
939,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
939,80 грн