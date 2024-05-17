Адваграф® капсулы пролонгированного действия 0,5 мг, №50 - Запорожье (114221) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Народная аптека
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Мед-сервис
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Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Подорожник
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Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
Аптека копейка
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Днепр, ж/м Тополь-1, 15
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Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Наличие на 2024-05-21 - 15:00