Адваграф® капсулы пролонгированного действия 0,5 мг, №50 - Одесса (114221) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (14)
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Ольшанка, ул. Мира, 36
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 66
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, пл. Базарная, 1
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 30 мин
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Наличие на 2024-05-18 - 19:00