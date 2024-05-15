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Адваграф® капсулы пролонгированного действия 0,5 мг, №50 - Харьков (114221) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1064,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (4)
1061,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
1033,49
Экономия: -132,60 грн
900,89 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
944,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (4)
960,12
Экономия: -46,50 грн
913,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
954,58 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
1072,98 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1046,99
Экономия: -157,19 грн
889,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
1041,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
Всего: упаковка (1)
1076,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
944,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
944,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
944,30 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
944,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
944,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
944,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
944,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
944,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
944,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
944,30 грн