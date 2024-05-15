Адваграф® капсулы пролонгированного действия 0,5 мг, №50 - Харьков (114221) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, просп. Героев Харькова, 195
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
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Харьков, ул. Бекетова, 21
Подорожник
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Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
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Сумы, ул. Засумская, 1
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Сумы, ул. Ильинская, 2
Подорожник
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Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Терновка, ул. Пушкина, 2
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Ощад аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Наличие на 2024-05-17 - 15:00