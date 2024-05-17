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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Запорожье (124798) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1871,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
2119,67
Экономия: -265,68 грн
1853,99 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1871,10 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
1808,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1775,99
Экономия: -16,86 грн
1759,13 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
1848,00
Экономия: -172,00 грн
1676,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
1783,56 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1871,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
1775,99
Экономия: -16,86 грн
1759,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
1780,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1975,60
Экономия: -121,08 грн
1854,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
1808,58 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1871,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1871,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
1988,46
Экономия: -239,12 грн
1749,34 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1871,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
2151,74
Экономия: -402,40 грн
1749,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1871,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1882,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
2100,96
Экономия: -335,84 грн
1765,12 грн