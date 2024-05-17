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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Одесса (124798) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
1863,17
Экономия: -54,27 грн
1808,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
2132,31
Экономия: -359,25 грн
1773,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1808,60 грн
Аптека низких цен
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Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
1953,73
Экономия: -180,67 грн
1773,06 грн
Подорожник
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Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1871,10 грн
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1706,19 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
1792,27 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
1939,91
Экономия: -158,60 грн
1781,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1871,10 грн
Подорожник
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Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1871,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1871,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1871,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
1690,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1706,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: таблетки (3)
2009,03
Экономия: -147,97 грн
1861,06 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: таблетки (6)
1931,80
Экономия: -147,30 грн
1784,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1907,30
Экономия: -176,11 грн
1731,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
1706,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1706,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1871,10 грн