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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Львов (124798) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1871,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1690,81 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
1877,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1871,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
1871,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1706,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
1791,99
Экономия: -29,53 грн
1762,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1871,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
1866,87
Экономия: -151,82 грн
1715,05 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
1931,80
Экономия: -169,00 грн
1762,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1871,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1871,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1871,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1871,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1828,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
1810,99
Экономия: -48,53 грн
1762,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1871,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1871,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
1871,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1871,10 грн