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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Харьков (124798) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
2010,72
Экономия: -154,73 грн
1855,99 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
1933,92
Экономия: -183,26 грн
1750,66 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
1867,56 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
1868,96 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1854,85 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1871,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1940,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
1843,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1871,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
1931,08 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
1862,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
2026,33
Экономия: -180,71 грн
1845,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
1962,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
1942,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
1775,99
Экономия: -13,06 грн
1762,93 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
1760,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1864,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
2158,31
Экономия: -399,84 грн
1758,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
2099,79
Экономия: -341,32 грн
1758,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
1989,44 грн