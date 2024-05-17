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Алактин таблетки 0,5 мг, №2 - Запорожье (124796) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
635,00
Экономия: -170,00 грн
465,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
620,03
Экономия: -113,77 грн
506,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
586,97
Экономия: -72,49 грн
514,48 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
540,07 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
602,99
Экономия: -84,67 грн
518,32 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
599,00
Экономия: -134,00 грн
465,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
525,13 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
599,00
Экономия: -134,00 грн
465,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (4)
663,90
Экономия: -145,80 грн
518,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
577,99
Экономия: -59,67 грн
518,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
495,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
595,12
Экономия: -80,64 грн
514,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
545,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
540,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
550,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
550,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
584,79
Экономия: -67,89 грн
516,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
629,30
Экономия: -104,50 грн
524,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
550,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
594,49
Экономия: -85,07 грн
509,42 грн