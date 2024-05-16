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Алактин таблетки 0,5 мг, №2 - Харьков (124796) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
523,22 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
507,18 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
591,32
Экономия: -42,94 грн
548,38 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
555,67 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
581,38
Экономия: -57,10 грн
524,28 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
522,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
555,93 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
558,45 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
530,43 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
686,90
Экономия: -162,10 грн
524,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
582,99
Экономия: -64,83 грн
518,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
515,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
578,28
Экономия: -73,91 грн
504,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
521,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
548,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
548,11 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
547,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
521,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
549,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
612,51
Экономия: -83,57 грн
528,94 грн