Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
58,89
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
74,68
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
74,68
Экономия при брони: -2,68 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека шар@
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
70,52
Экономия при брони: -2,86 грн
Не болей
Днепр, просп. Поля Александра, 106
65.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
79,74
Экономия при брони: -5,11 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
67.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
62,03
Экономия при брони: -3,32 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,85
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека низких цен
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,05
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
68.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,38
Экономия при брони: -3,75 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
69.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Не болей
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
69.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,87
Экономия при брони: -4,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
69.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
70.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
79,45
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
77.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,37
Экономия при брони: -3,74 грн