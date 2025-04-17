Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
87.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
110.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
110.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шевченко, 12
113.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
113.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн
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Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 17/1
114.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 13/1
123.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 57
124.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
40,58
Экономия при брони: -2,18 грн