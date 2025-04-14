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Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)

Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
55,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
42,93 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
53,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,05
Экономия при брони: -2,34 грн
58,71 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
10.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
69,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,74 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
111.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
47,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
47,94 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
58,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
58,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 5
163.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,49 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Измаил, ул. Телеграфная, 165
190.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,10 грн
59,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Гайворон, ул. Киевская, 4-Б
216.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
73,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
254.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,80
Экономия при брони: -3,09 грн
58,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
56,96 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
72,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,05
Экономия при брони: -2,34 грн
58,71 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,60
Экономия при брони: -2,97 грн
74,63 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,69
Экономия при брони: -3,06 грн
74,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн
75,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн
75,10 грн
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