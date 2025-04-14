Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,05
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
10.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
111.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Подольск, просп. Победы, 5
163.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Измаил, ул. Телеграфная, 165
190.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Подорожник
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Гайворон, ул. Киевская, 4-Б
216.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
254.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,80
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,05
Экономия при брони: -2,34 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,60
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,69
Экономия при брони: -3,06 грн
Подорожник
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Ощад аптека
Багачево, ул. Юбилейная, 2
282.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн