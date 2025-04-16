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Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Николаев
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
47,94
грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
58,81
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
74,61
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
42,93
грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
53,03
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
108.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
55,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
109.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
62,01
Экономия при брони:
-3,30 грн
58,71
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
111.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
55,10
грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
69,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
112.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
52,50
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
113.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
69,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
58,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
62,60
Экономия при брони:
-3,89 грн
58,71
грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
79,58
Экономия при брони:
-4,95 грн
74,63
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,82
Экономия при брони:
-4,19 грн
74,63
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
175.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
73,25
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
176.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,72
Экономия при брони:
-3,01 грн
58,71
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
56,96
грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
72,95
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
179.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
66,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
180.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
61,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
192.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
79,15
Экономия при брони:
-4,52 грн
74,63
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 5
204.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,49
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 111
209.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони:
-1,80 грн
58,50
грн
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