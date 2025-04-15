Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
80,06
Экономия при брони: -5,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,08
Экономия при брони: -3,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 17 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/7
64.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Пульс
Закрыто
Открывается через 17 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 17 мин
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,55
Экономия при брони: -2,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Тернополь, ул. Бродовская, 4-А
117.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия