Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,88
Экономия при брони: -3,17 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,66
Экономия при брони: -4,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,28
Экономия при брони: -2,57 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,90
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,96
Экономия при брони: -3,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
2.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
79,88
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,93
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
62,07
Экономия при брони: -3,36 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,91
Экономия при брони: -4,28 грн