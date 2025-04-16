Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,14
Экономия при брони: -2,43 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,72
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
79,76
Экономия при брони: -5,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
49.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,95
Экономия при брони: -4,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
57,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
86.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 93
86.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 96
86.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,22
Экономия при брони: -2,51 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,83
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 92
86.5 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Перспективная, 15
86.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
56,81
Экономия при брони: -3,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
87.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Александрия, ул. Усика Григория, 44
87.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
55,57
Экономия при брони: -2,83 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,64
Экономия при брони: -4,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
87.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Усика Григория, 45
87.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Шевченко Тараса, 66
87.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
59,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия