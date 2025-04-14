Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,89
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,66
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
71,95
Экономия при брони: -4,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,65
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,74
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,50
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
61,27
Экономия при брони: -2,56 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,89
Экономия при брони: -3,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
8.1 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
20.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
78,23
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
77,39
Экономия при брони: -2,76 грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия