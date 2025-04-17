Калия хлорида раствор 4% (Solutio kalii chloridi 4%)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
76,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
52,45
Экономия при брони: -2,94 грн
Ощад аптека
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
60,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
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Экономия при брони: -1,10 грн
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
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Экономия при брони: -1,40 грн
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
Инфузия
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 50 мл №1
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Калия хлорида раствор 4% раствор для инфузий 4 % бутылка 100 мл №1
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