Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХАнтибиотикиРифаксиминАльфа НормиксЦены в аптеках

Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №28 - Запорожье (831423) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1686,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: блистер (1)
1782,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
1943,97
Экономия: -334,64 грн
1609,33 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
1609,76
Экономия: -164,05 грн
1445,71 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
1648,00
Экономия: -93,00 грн
1555,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
1722,12 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1686,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1686,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
1824,05
Экономия: -212,59 грн
1611,46 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1686,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1831,67
Экономия: -218,17 грн
1613,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
1786,70
Экономия: -175,25 грн
1611,45 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
1734,70
Экономия: -134,30 грн
1600,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1686,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
1940,05
Экономия: -330,41 грн
1609,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
1740,72
Экономия: -128,36 грн
1612,36 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
1720,54
Экономия: -275,03 грн
1445,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
1826,75
Экономия: -232,45 грн
1594,30 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1686,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
1900,80
Экономия: -288,00 грн
1612,80 грн