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Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №12 - Запорожье (106225) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
842,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
931,00
Экономия: -154,00 грн
777,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
971,03
Экономия: -195,10 грн
775,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
806,04
Экономия: -44,04 грн
762,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
776,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
912,99
Экономия: -122,61 грн
790,38 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
877,00
Экономия: -100,00 грн
777,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
842,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
879,99
Экономия: -89,61 грн
790,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
915,06
Экономия: -73,47 грн
841,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
776,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
842,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
837,61
Экономия: -79,41 грн
758,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
867,38
Экономия: -67,51 грн
799,87 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
931,00
Экономия: -154,00 грн
777,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
973,18
Экономия: -214,76 грн
758,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
869,20
Экономия: -93,97 грн
775,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
860,37
Экономия: -101,95 грн
758,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
875,10
Экономия: -76,91 грн
798,19 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
842,80 грн