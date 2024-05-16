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Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №12 - Львов (106225) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
930,82
Экономия: -96,15 грн
834,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
739,64 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
836,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
870,04
Экономия: -132,15 грн
737,89 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
879,99
Экономия: -90,17 грн
789,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
820,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
874,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
769,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
950,99
Экономия: -161,17 грн
789,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
842,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
820,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
869,67
Экономия: -114,50 грн
755,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (18)
832,47
Экономия: -94,23 грн
738,24 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
820,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
860,99
Экономия: -71,17 грн
789,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
976,99
Экономия: -187,17 грн
789,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
820,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
902,99
Экономия: -113,17 грн
789,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
842,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
823,30 грн