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Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №12 - Харьков (106225) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
896,01
Экономия: -98,86 грн
797,15 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
814,18
Экономия: -75,81 грн
738,37 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
1092,20
Экономия: -302,00 грн
790,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
888,99
Экономия: -99,17 грн
789,82 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
776,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
831,65
Экономия: -56,28 грн
775,37 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
799,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
819,96
Экономия: -36,96 грн
783,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
872,99
Экономия: -83,17 грн
789,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
887,62
Экономия: -73,81 грн
813,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
943,96
Экономия: -140,36 грн
803,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
854,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
821,44
Экономия: -86,86 грн
734,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
874,89
Экономия: -76,09 грн
798,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
776,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (3)
847,88
Экономия: -65,16 грн
782,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
1041,10
Экономия: -250,90 грн
790,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (4)
832,82
Экономия: -44,76 грн
788,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (9)
887,03
Экономия: -73,48 грн
813,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (5)
811,78
Экономия: -26,62 грн
785,16 грн