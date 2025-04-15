Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
72,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,80
Экономия при брони: -17,20 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,14
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,69
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,71
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,21
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,63
Экономия при брони: -4,97 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,43
Экономия при брони: -5,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,89
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
72,59
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
72,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"