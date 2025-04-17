Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,49
Экономия при брони: -2,35 грн
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Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,75
Экономия при брони: -3,09 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Героев Крут, 1
65.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
68.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
106.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Довженко Александра, 7/1
106.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
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Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
109.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Закрыто
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
112.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Закрыто
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Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
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Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
113.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Закрыто
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Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
113.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"