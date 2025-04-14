Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,80
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,90
Экономия при брони: -3,35 грн
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,80
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,55
Экономия при брони: -2,90 грн
Вероника
Одесса, ул. Посмитного, 19
8.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Вузовская
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
8.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
11.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,37
Экономия при брони: -2,72 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 60
12.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,30
Экономия при брони: -15,30 грн